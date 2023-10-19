Erzurumspor FK, Ankara Keçiören maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Ankara Keçiören maçı hazırlıklarını devam ettiriyor. Maçın önemi her iki takım için de büyük.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, hafta sonu karşılaşacağı Ankara Keçiören maçı hazırlıklarını devam ettiriyor.

21 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda oynanacak Erzurumspor FK- Ankara Keçiören müsabakasını Kutluhan Bilgi yönetecek. Erzurumspor FK aldığı 10 puanla ligin 10'uncu sırasında bulunurken Ankara Keçiören 11 puan ile 9'uncu sırada yer alıyor. Bu nedenle maç her iki takım içinde önemli. Mavi-beyazlı takım Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor. - ERZURUM