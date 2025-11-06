Erzurumspor FK Altyapısından Üç Sporcu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Erzurum Spor FK, altyapısında bulunan üç sporcusuyla profesyonel sözleşmeye imza attı.

Mavi-beyazlı takım tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2007 doğumlu iki genç kalecimiz Evren Çelik ve Ali Şahin ile 2006 doğumlu genç stoperimiz Yiğit Baran Karaoğlan, profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Daha önce birçok kez vurguladım; Erzurumspor olarak yalnız bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Bu noktada altyapıya verdiğimiz önem, kulübümüzün geleceğinin teminatı niteliğinde. Gençlerimize futbolun her alanında fırsat sunmayı, onları doğru eğitimle ve doğru değerlerle yetiştirmeyi hedefliyoruz" denildi. - ERZURUM