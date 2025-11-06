Haberler

Erzurumspor FK Altyapısından Üç Sporcu Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Güncelleme:
Erzurumspor FK, altyapısından yetişen üç genç sporcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Ahmet Dal, altyapıya verdikleri önemin kulüp geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Erzurum Spor FK, altyapısında bulunan üç sporcusuyla profesyonel sözleşmeye imza attı.

Mavi-beyazlı takım tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2007 doğumlu iki genç kalecimiz Evren Çelik ve Ali Şahin ile 2006 doğumlu genç stoperimiz Yiğit Baran Karaoğlan, profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Daha önce birçok kez vurguladım; Erzurumspor olarak yalnız bugünü değil, yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Bu noktada altyapıya verdiğimiz önem, kulübümüzün geleceğinin teminatı niteliğinde. Gençlerimize futbolun her alanında fırsat sunmayı, onları doğru eğitimle ve doğru değerlerle yetiştirmeyi hedefliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
