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Erzurumspor FK Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 Yendi

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi. Maçta goller Celal Hanalp, Mustafa Yumlu ve Verheydt tarafından atıldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kapluhan, Azad İlhan

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 72 Muhammed Emin Yavaş), Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 46 Celal Hanalp), Özgür Sert (Dk. 90+3 Eren Özdemir), Sefa Akgün, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Rosheuvel,) Eren Tozlu (Dk. 88 Alican Özfesli)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 69 Ahmet Sağat), Suat Kaya (Dk. 74 Eren Aydın), Hakan Barış (Dk. 83 Atakan Akkaynak), Nalepa, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Süleyman Luş), Verheydt

Goller: Dk. 50 Celal Hanalp, Dk. 90+5 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Dk. 86 Verheydt (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ferhat Yazgan, Dk. 35 Verheydt, Dk. 90+4 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 54 Yakup Kırtay, Dk. 62 Mustafa Yumlu, Dk. 68 Ufuk Budak, Dk. 90+5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Yumlu Trendyol Erzurum Çorum Futbol Spor Güncel Haberler

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