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Erzurumspor FK, Adanaspor'u ağırlıyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 23. haftasında Adanaspor'u ağırlayacak. Son haftalarda gösterdiği başarılı çıkışı sürdürmek isteyen Erzurumspor FK, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 23. haftasında yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak.

Ligin son 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan mavi-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kere havalandırdı, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi.

Son olarak 22. hafta karşılaşmasında İzmir ekibi Altay ile 0-0 berabere kalan Erzurum temsilcisi, 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK, son haftalarda gösterdiği başarılı çıkışını Adanaspor maçında da sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Öte yandan, Altay maçında sakatlanan ve tedavisine başlanan Ufuk Budak yarın ki maçta kadroda olmayacak.

Kaynak: AA / Spor

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