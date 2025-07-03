Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalara devam ediyor. Takım, yeni teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yapıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, takımın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta yönetiminde sabah yaptıkları idmanda ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışması yaptı.

Erzurum temsilcisi, akşam ise salonda kuvvet çalışması yaparak günü tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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