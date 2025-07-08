Erzurumspor FK, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan çift antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Tekniği ve dayanıklılığı artırmak için yoğun antrenmanlar gerçekleştiriliyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum spor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, sabah saatlerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık ve geniş alan çalışması yaptı.
Erzurum temsilcisi, akşamki idmanda ise kulüp tesislerindeki spor salonunda kuvvet ve ağırlık çalışmasıyla günü tamamladı.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor