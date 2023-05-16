Erzurumspor FK: 0-1
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STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Suat GüzALTINORDU: Ali Emre – Kerim, Selim, Erdi, Ali Dere (Dk. 74 Şeref), Kürşad (Dk. 74 Metehan Yılmaz), Emirhan (Dk. 62 Hüsamettin), Ahmet İlhan, Emircan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Recep), Ali Özgün (Dk.
STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Suat GüzALTINORDU: Ali Emre – Kerim, Selim, Erdi, Ali Dere (Dk. 74 Şeref), Kürşad (Dk. 74 Metehan Yılmaz), Emirhan (Dk. 62 Hüsamettin), Ahmet İlhan, Emircan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Recep), Ali Özgün (Dk. 82 Ahmet Dereli)ERZURUMUSPOR FK: Göktuğ – Orhan, Fırat, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal, Özgür (Dk. 46 Muhammed Furkan) (Dk. 67 Shala), Hasan Batuhan, Sefa (Dk. 90+1 Ufuk), Rosheuvel (Dk.90+10 Yakup), ErenGOL: Dk. 16 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)SARI KARTLAR: Kürşad (Altınordu), Rosheuvel, Göktuğ, Celal (Erzurumspor FK)Spor Toto 1'inci Lig'de 37'nci haftada kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olarak son haftaya düşme hattında girdi. Maçın tek golünü konuk ekip adına 16'ncı dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Bu sonuçla Altınordu son haftaya 34 puanla düşme hattında, Erzurumspor FK ise 36 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde girdi.14'üncü dakikada Altınordu atağında ceza sahası dışı sol çaprazdan Metehan Mimaroğlu'nun plase vuruşunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.16'ncı dakikada Erzurumspor golü buldu. Soldan Sefa'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 0-1.28'inci dakikada Ali Dere ile verkaç yapan Kerim'in ceza sahası sağından şutunda kaleci Göktuğ'un çeldiği topu Ahmet İlhan tamamladı. Göktuğ bir kez daha gole izin vermedi.İlk yarı Erzurumspor FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada konuk ekip kontratağında Rosheuvel ceza sahası dışından vurdu, top üstten dışarı gitti.56'ncı dakikada Emircan'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Göktuğ, yumruklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.64'üncü dakikada Altınordulu Emircan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Metehan Mimaroğlu meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak öncesinde pası veren Erdi'nin ofsaytta olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.90'ıncı dakikada Ahmet İlhan'ın altı pasa yerden ortasında kaleci Göktuğ uzanarak topu çeldi.90+9'uncu dakikada kontratakta topla buluşup ceza sahasına giren Rosheuvel'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+10'uncu dakikada kaleci Ali Emre karşı karşıya pozisyonda bu kez Shala'ya gol izni vermedi.Erzurumspor FK müsabakayı 1-0 kazandı.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor