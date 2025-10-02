Erzurumspor'dan Sağduyu Çağrısı

Erzurumspor İl Güvenlik Kurulu ve Taraftarlar Sorumlusu Şadi Çıran, Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Erzurumspor-Vanspor FK maçı öncesinde taraftarlara ve camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çıran, "Taraftarımızın asıl görevi tribünde 90 dakika kendi şehri ve takımın lehine tezahürat yapmak olmalı. Kesinlikle ortamı gerecek, şehrimize ve kulübümüze zarar verecek hareketlerden uzak durmalıyız" dedi.

Erzurumspor İl Güvenlik Kurulu ve Taraftarlar Sorumlusu Şadi Çıran, Doğu derbisi öncesinde Mavi-beyazlı taraftarlara seslenerek, zorlu 90 dakikada sadece Erzurum ve Erzurumspor lehine tezahürat yapmalarını istedi. Deneyimli futbol adamı, taraftarların şehre ve kulübe zarar verecek hareketlerden uzak durmaları gerektiğinin altını çizdi.

Vanspor FK'nın başında bulunan teknik direktör Hakan Kutlu'nun Erzurumspor'un başında en uzun süreli görev yapan teknik adam olduğuna da vurgu yapan Çıran, "Daha önce de Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal, Hakan Kutlu'ya hizmetleri için teşekkür etmişti. Şimdi kendisi rakibimiz olan Vanspor FK'yı çalıştırıyor. Hakan hocaya karşı da saygı sevgimizi korumalıyız. Bizim bura da taraftarlar olarak esas görevimiz kendi şehrimiz adına sahada görev yapan futbolcularımızı ve teknik heyetimizi desteklemektir. 90 dakika boyunca hiç susmadan futbolcu kardeşlerimize destek verelim. Kesinlikle şehrimize ve kulübüme maddi manevi zararlar verecek hareketlerden uzak duralım. Lig uzun bir maraton bu süreçte en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızdan hiç birisinin ceza almasını istemiyoruz. Onun için de Vanspor maçı öncesinde hepimiz sağduyulu davranalım. Sonuç da bir futbol müsabakası oynayacağız. Tabi ki de futbolcularımıza ve teknik heyetimize galibiyet için güveniyoruz. İnşallah Cumartesi günü taraftarlarımızın destekleri ile galip gelerek üst sıralardan kopmayacağız" diye konuştu. - ERZURUM