Erzurumspor-Bandırma Spor maçı Giresun'a alındı

1. Lig takımlarından Erzurumspor ligin ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Bandırma Spor karşılaşması Giresun'a alındı. TFF maçın oynanacağı stadı resmi olarak açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ligde kalma noktasında son maça kadar mücadele eden ve bunda başarılı olan mavi-beyazlı takım sezon başlamadan bir yanda yönetimle ilgili sorununu çözemezken bir yanda da stat sıkıntısıyla uğraşıyor. Transferle ilgili yasağı da devam eden ve bu meseleyi de çözüme ulaştıramayan Erzurumspor, bu hafta sonu oynayacağı ilk maçla ilgili yapılan resmi açıklama ile yine taraftarını üzdü. Kazım Karabekir Stadındaki fiziksel sorunların henüz daha çözüme bağlanmaması yüzünden Erzurum temsilcisi 13.08.2023 tarihinde Bandırma Spor ile Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19: 15'te mücadele edecek. Açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden de açıklandı. - ERZURUM