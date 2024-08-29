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Erzurumlu Taekwondoculardan Bronz Madalya

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Erzurumlu taekwondoculardan Mehmet Fatih Çayakar miniklerde, Zeynep Diyarbakırlıoğlu ise yıldızlarda bronz madalya kazandı. Sporcular il temsilcisi Murat Yamanoğlu nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Erzurumlu taekwondoculardan Mehmet Fatih Çayakar miniklerde, Zeynep Diyarbakırlıoğlu ise yıldızlarda bronz madalya kazandı. Sporcular il temsilcisi Murat Yamanoğlu nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Minimler Teakwondo Türkiye Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Mehmet Fatih Çayakar ile İzmir'deki Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında 44 kg'da bronz madalya kazanan Zeynep Diyarbakırlıoğlu, İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu'yla birlikte başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'la paylaştı. Antrenörler Berkay Kayhan, İsmail Elen yönetimindeki sporcuların başarısı kentte sevinç yaşattı. Her iki başarılı sporcu İl Temsilci Murat Yamanoğlu nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret ederek başarılarını kendisi ile paylaştı. Ziyarette Antrenör Berkay Kayhan ile sporcuların aileleri de yer aldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazanan iki taekwondocuyu tebrik ederek kendilerine hediye verdi.

Çakmur, antrenörler ve il temsilcisi Murat Yamanoğlu'nu kutlarken, ailelerini de çocuklarını spora yönlendirdikleri için teşekkür etti. Türkiye Taekwondo Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Murat Yamanoğlu, Sivas'ta yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasında Mehmet Fatih Çayakar'ın 208 sporcu arasında 7 maç yaparak bronz madalyaya ulaştığını belirterek, İzmir'deki Türkiye şampiyonasında ise Zeynep Diyarbakırlıoğlu'nun 8 müsabaka yaparak 268 sporcu arasında üçüncü olduğunu söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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