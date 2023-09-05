Erzurumlu Sporcular Avrupa Şampiyonasında Başarılı

25 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Gençler, Yıldızlar ve Minikler Avrupa Şampiyonası'nda Erzurumlu sporcular büyük başarı elde etti. Berat Önal, Furkan Akgün, Muhammet Enes Yanmaz, Arda Asil Tahur ve Furkan Daşdemir Avrupa Şampiyonasında dereceye girdi.

25 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, 38 ülkeden 3000'e yakın sporcunun katıldığı Gençler, Yıldızlar ve Minikler Avrupa Şampiyonası'nda Erzurumlu sporcular; Berat Önal Yıldız Kicklight Avrupa Şampiyonu, Furkan Akgün Gençler Kicklight Avrupa Şampiyonu, Muhammet Enes Yanmaz Gençler Kicklight Avrupa Şampiyonu, Arda Asil Tahur Yıldız Kicklight Avrupa üçüncüsü ve Furkan Daşdemir Gençler Kicklight Avrupa üçüncüsü oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sporcuları kutlayarak "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." dedi. - ERZURUM