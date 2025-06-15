Erzurumlu Sporcular Avrupa Açık Jimnastik Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
İstanbul'da düzenlenen DSIGO Open European Gymnastics Championships'te down sendromlu Erzurumlu sporcular Sümeyye Uruk ve Muhammed Tarık Karakurt, kızlar ve erkekler kategorilerinde Avrupa üçüncüsü oldular.
İstanbul'da düzenlenen DSIGO Open European Gymnastics Championships (Avrupa Açık Jimnastik Şampiyonası)'nda iki Erzurumlu özel sporcu, büyük bir başarıya imza attı.
Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Down sendromlu öğrencilerimizden Sümeyye Uruk, kızlar kategorisinde; Muhammed Tarık Karakurt ise erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu" denildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor