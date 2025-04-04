3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Erzurumlu Sporcudan Dünya Kayak Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Erzurumlu Sporcudan Dünya Kayak Şampiyonası'nda Büyük Başarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri Aliye Zeynep Bingül ve Murat Bingül, VIRTUS 2025 Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda sırasıyla dünya ikincisi ve üçüncüsü olarak bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Bölümü öğrencileri Milli Sporcular, Aliye Zeynep Bingül ve Murat Bingül Dünya Kayak Şampiyonası'nda büyük başarıya imza attı.

Fransa'nın Tignes kayak merkezindeki VIRTUS 2025 Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası'nda yarışan Aliye Zeynep Bingül, Dünya ikincisi, Muhsin Murat Bingül ise Dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül yaptığı açıklamada "Bingül Ailesi olarak evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemize iki madalya kazandırdıkları için çok mutluyuz. Murat'ta Zeynep'de her geçen gün başarılarını artıyor. Öncelikle gece gündüz büyük emekler veren fedekar eşim anneleri Nesrin Bingül'e bizim en büyük destekçimiz spor öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin şanlı bayrağını yurt dışında dalgalandırmaları adına bir baba olarak kez daha gurur duydum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.