Erzurum Valisi Okay Memiş: Gençlerimize verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüş anlamında önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan, bağımsız ve müreffeh yarınlara yürüyüş anlamında önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yayınladığı bayram mesajında şunlara yer verdi, "Samsun'dan başlatılan, milletimizin yeniden varoluş mücadelesinin ilk kıvılcım hareketi sayesinde, milletimizin birlik ve beraberliği, azmi ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurda dalga dalga yayılmış, milli mücadele sonucunda da işgal altında olan vatan toprakları kurtarılmış ve zaferle taçlandırılmıştır. Ülkemizin yarınları gençlerimiz ile dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı değildir. Büyük sıkıntılar ve zorlu mücadele şartları altında, büyük bedeller ödenerek, fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Gençlere armağan edilen bugünün Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması da onlara verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir."

Gençlere her zaman güvendiklerini belirten Vali Memiş, "Işığımız, umudumuz, geleceğimiz gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Gençler, cesaretimizi takviye ve idare eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek, adeta genç kuşaklara ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma mücadelesindeki görevlerini tek tek sıralamıştır. Bugün, çağın gereksinimleriyle donanmış, bilgili, yetenekli, azimli, kararlı ve cesur ülkemiz gençlerinin, spor ve bilim başta olmak üzere ve her alanda uluslararası başarılara imza attıklarına, ülkemizin kalkınmasında yoğun gayret, çabalarına, onur ve gururla tanık oluyoruz." dedi.

Tarihimizin gençlere ve çocuklara çok iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bizler, çaresizlikten umuda, işgalden hürriyete, yokluktan varlığa uzanan bu mücadele dönemini ve ayrıntılarını çocuklarımıza iyi anlatmalı, bunu bir yüce vazife olarak kabul etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM