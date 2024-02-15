Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurumspor tesislerini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurumspor tesislerini ziyaret ederek Başkan Ahmet Dal ve ekibi ile bir araya geldi.

Erzurumspor Futbol Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı tüm maçları statta izleme gayreti göstererek takıma destek olan Vali Mustafa Çiftçi'yi tesislerin girişinde Kulüp Başkanı Ahmet Dal ve kulüp yönetimi karşıladı.

Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü'nden başarılarını katlayarak sürdürmesini temenni etti.

Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada da ziyaretle ilgili "Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi'yi tesislerimizde ağırladık. Kıymetli Valimize Erzurumspor'umuza olan ilgisinden dolayı teşekkür ediyor, beraberinde kulübümüzü ziyaret eden İl Emniyet Müdürümüz Kadir Yırtar ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur'a nazik ziyaretlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz." denildi. - ERZURUM