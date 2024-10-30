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Erzurum'un Gizli Güzellikleri: Aygır Gölü'ne Off-Road Macerası

Erzurum'un Gizli Güzellikleri: Aygır Gölü'ne Off-Road Macerası
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Erzurum'da off-road meraklıları, maceralı bir yolculukla Aygır Gölü'ne giderek, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Yetkililer, Erzurum'un zengin coğrafyasını ve saklı güzelliklerini turizme kazandırmayı hedefliyor.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasların yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle son yıllarda ilgi odağı haline gelen Erzurum'da off-road meraklıları bu kez maceralı bir yolculukla Aygır Gölü'ne gitti.

Tarihi ve kültürel yapısıyla son yıllarda ilgi odağı haline gelen Erzurum'da off-road meraklıları, Aygır Gölü'ne gitti. Erzurum Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Vali Yardımcıları, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Azize Muhammet Tugay ile birlikte farklı bir macera yaşadıklarını dile getirerek, "Aziziye ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 2 bin 900 rakımdaki Aygır Gölü'ne kültürel faaliyet gezisi olarak düzenlemiş olduğumuz bu zorlu yolda, çamurlu yollardan geçip karlı zirvelere çıktık. Macera ve adrenalin yüksek olan alanlardan geçip Aygır Gölü'ne ulaştık. Erzurum valimizle beraber alanda yapabileceğimiz tüm faaliyetlerimizi gözden geçirdik. Aygır Gölü'nü muhafaza altına almayı planladık. Bu gezi Erzurum'un saklı güzelliklerinden biri olan Aygır Gölü gibi birçok doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak, onları turizm ve kültürel gezi faaliyetleri içerisine koymayı hedefliyor" diye konuştu.

"Erzurum'da saklı güzellikler çok"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un zengin coğrafyası ve sahip olduğu farklı iklim yapısıyla önemli doğal güzellikleri içinde barındırdığını belirterek, "Erzurum Macera Off Road Arama Kurtarma Doğa Sporları ekibiyle daha öncede Narman ilçemizde Karagöl'e gitmiştik. Amacımız Erzurum'un keşfedilmemiş yerlerini tanıtmak ve göstermek. Burası çok güzel bir yer. Karla kaplı ve zorlu bir yolculuk yaptık. 50-60 metre derinliğindeki bu güzel gölümüzü herkesin görmesini, gezmesini tavsiye ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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