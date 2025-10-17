Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda Birinci Oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2024-2025 sezonunda düzenlenen Üniversitelerarası Spor Müsabakaları Genel Madalya sıralaması belli oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), elde ettiği başarılarla genel sıralamada birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplam 22 branşta mücadele eden ETÜ, 126 erkek ve 73 kadın sporcudan oluşan 199 kişilik kafilesiyle sezonda dikkat çekici bir performans sergiledi. Sporcular, sezon boyunca kazandıkları 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya ile tüm üniversiteleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

Sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen ödül töreni, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İtri Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindekilerin yanı sıra Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı (TÜSF) Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ve ile davetliler katıldı.

Ödülü TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'den alan Rektör Çakmak, elde edilen birinciliğin tesadüf olmadığını belirterek: "ETÜ olarak akademik gelişim kadar sportif başarıyı da kurumsal vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yıl elde edilen Türkiye birinciliği hem öğrencilerimizin gayreti hem de hocalarımızın ve antrenörlerimizin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti. 22 branşta böylesine geniş bir katılımla yarışıp kürsüde zirveye çıkmak, ETÜ'nün spora verdiği değerin somut bir göstergesidir. Akademik çalışmalar, sportif faaliyetler ve kurumsal başarıların birlikte yükselmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Üniversitemizi ulusal düzeyde gururla temsil eden tüm sporcularımıza, onlara rehberlik eden hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ETÜ olarak sporu desteklemeye, gençlerimizin yanında olmaya ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM