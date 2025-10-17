Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda Birinci Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonunda düzenlenen Üniversitelerarası Spor Müsabakaları'nda Erzurum Teknik Üniversitesi, 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci oldu. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, başarıların akademik ve sportif vizyonun bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 2024-2025 sezonunda düzenlenen Üniversitelerarası Spor Müsabakaları Genel Madalya sıralaması belli oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), elde ettiği başarılarla genel sıralamada birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplam 22 branşta mücadele eden ETÜ, 126 erkek ve 73 kadın sporcudan oluşan 199 kişilik kafilesiyle sezonda dikkat çekici bir performans sergiledi. Sporcular, sezon boyunca kazandıkları 35 altın, 17 gümüş ve 24 bronz madalya ile tüm üniversiteleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

Sonuçların açıklanmasının ardından düzenlenen ödül töreni, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İtri Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindekilerin yanı sıra Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı (TÜSF) Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreteri Batıkan Aksoy ve ile davetliler katıldı.

Ödülü TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen'den alan Rektör Çakmak, elde edilen birinciliğin tesadüf olmadığını belirterek: "ETÜ olarak akademik gelişim kadar sportif başarıyı da kurumsal vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yıl elde edilen Türkiye birinciliği hem öğrencilerimizin gayreti hem de hocalarımızın ve antrenörlerimizin özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti. 22 branşta böylesine geniş bir katılımla yarışıp kürsüde zirveye çıkmak, ETÜ'nün spora verdiği değerin somut bir göstergesidir. Akademik çalışmalar, sportif faaliyetler ve kurumsal başarıların birlikte yükselmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Üniversitemizi ulusal düzeyde gururla temsil eden tüm sporcularımıza, onlara rehberlik eden hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ETÜ olarak sporu desteklemeye, gençlerimizin yanında olmaya ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.