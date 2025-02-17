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Erzurum Teknik Üniversitesi Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Şampiyon

Erzurum Teknik Üniversitesi Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Şampiyon
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Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi, hem erkek hem de kadın kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak toplamda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) adeta tarih yazdı.

14-15 Şubat 2025 tarihlerinde Kandilli Kayak Merkezinde gerçekleştirilen şampiyonada ETÜ hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken toplamda 6 altın,6 gümüş ve 5 bronz madalyanın da sahibi oldu.

Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlağo, Yusuf Talay, Civan Kahraman, Muhammet Sait Soyak ve Amar Botan Çiçe'nin yer aldığı ETÜ Erkek Takımı, Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Kafkas Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Kadınlarda da zirvenin adı değişmedi. Rabia Akyol, Şennur Kartal ve Zülfiye Soyarslan'ın mücadele ettiği Kadın Takımı, şampiyonayı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) önünde tamamlayarak zafere ulaştı.

Erkekler ferdi yarışlarında Kayaklı Koşu Klasik Stilde kürsünün tüm basamaklarında ETÜ'lü öğrenciler yer alırken Yusuf Emre Fırat altın, Amed Oğlago gümüş, Civan Karaman bronz madalya kazandı. Kayaklı Koşu Paten Stilde ise Yusuf Emre Fırat gümüş, Civan Karaman ise bronz madalyaya ulaştı.

Kadınlarda da Klasik Stil yarışını ETÜ'lü sporcular domine etti. Zülfiye Soyaslan altın, Rabia Akyol gümüş, Şennur Kartal bronz madalya kazandı. Paten Stilde ise Rabia Akyol altın, Şennur Kartal gümüş madalyayı ETÜ'ye getirdi.

Yarışları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sporcuları tebrik ederek madalyalarını ve kupalarını takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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