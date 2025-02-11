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Erzurum Sporunda Yükseliş: İl Müdürü Çakmur'a Anlamlı Hediye

Erzurum Sporunda Yükseliş: İl Müdürü Çakmur'a Anlamlı Hediye
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporda önemli başarılar elde ederken, Müdür Erdoğan Dönmez, birinci yılını tamamlayan Levent Çakmur'a siyah kemer hediye ederek, şehrin sporuna dair büyük hedefler belirlediklerini ifade etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporda önemli başarılar elde etmeye devam ederken, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevdeki birinci yılını tamamlayan Levent Çakmur'a anlamlı bir hediye sundu.

Dönmez, judoda üst düzey mücadeleyi temsil eden siyah kemeri Çakmur'a takdim ederek, "Bu kemer, zor işlere birlikte atacağımız imzaların bir sembolüdür. Şehrimizin sporu için kıymetli il müdürümüzle çok daha büyük işler başaracağız" dedi.

Erzurum spordaki yükselişini sürdürüyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak birinci yılını tamamlayan Levent Çakmur, anlamlı hediyeden dolayı Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti.

İl Müdürü Çakmur, Erzurum'da sporu daha üst seviyelere taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. İl genelinde yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını belirten Çakmur, antrenörlerin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye sıralamasında zirveye yol aldı

Erzurum, spor alanında büyük ilerlemeler kaydederek Türkiye sıralamasında 5. sıraya yükseldi. Spor Hizmetleri Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle tüm kesimleri spora dahil ederek 1. sıraya yerleşmeyi başardı. Erzurum'un spor alanındaki bu yükselişi, yapılan projelerin ve sporculara sunulan desteklerin ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şehirdeki spor faaliyetlerinin daha da genişletilmesi için çalışmalar sürerken, yetkililer Erzurum'un sporun her dalında öncü şehirlerden biri olmasını hedeflediklerinin altını çizdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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