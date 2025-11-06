Erzurum Sporda ve Gençlikte Zirveye Çıktı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Karnesinde Türkiye genelinde sporda zirvedeki yerini korudu. Erzurum GSİM, Gençlik hizmetlerindeki birinciliğe yükseldi. Sporda ve gençlikte zirveyi kaptırmayan Erzurum GSİM, şimdi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda kürsüye çıkacak sporcular yetiştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Erzurum, spor ve gençlik alanında Türkiye genelinde Kasım Ayının birincisi oldu. Erzurum GSİM spor alanında Kasım ayında da açık ara zirvedeki yerini korumanın mutluluğunu yaşarken, gençlik alanında da Türkiye birincisi olma gururunu yaşadı. Dadaşlar diyarının GSB'nin açıkladığı il karnesinde sporda ve gençlik de zirvede yer alması Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay'ı sevince boğdu.

Çakmur müjdeli haberi antrenör değerlendirme toplantısında verdi

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kasım Ayın Antrenör Değerlendirme Toplantısını Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Oldukça verimli geçen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının Kasım Ayı İl Karnesinin sonuçlarını ile ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Sporda ve gençlikte Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza atarak Dadaşların göğsünü kabarttıklarını söyledi. Çakmur, "Sporda il karnesinde ilk sıradaki yerimizi koruduk. Gençlik alanında da Türkiye birincisi olduk. Hizmet müdürlerimize, Şube Müdürlerimize, Gençlik Merkezleri

Çakmur: Bu başarı fedakarlık ve gayretin eseri

Gençlik ve Spor Bakanlığının kriterleri doğrultusunda spor ve gençlik alanında birinci sırada olmalarının özverili çalışmanın ve fedakarlığın eseri olduğuna dikkat çeken Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, zirveye çıkmanın yanı sıra zirvede kalıcı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaptık ve başardık. İl karnesinde spor ve gençlik alanında Türkiye'de birinci sıradayız. Bu başarı ile mutlu olduk, gururlandık. Erzurum ve Türk sporu ve gençliği için çalışmaya devam" dedi.

"Elde ettiğimiz bu başarı, ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmalarımızın bir ürünüdür" diyen GSİM Müdürü Çakmur, " Tüm birim müdürlüklerimizle birlikte gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize ve gönüllü destekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dönmez: Şimdi hedefimiz sporda kürsü ve madalya

Aylardır sporda zirvede yer almanın haklı gururunu yaşadıklarının altını çizen Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Tesisleşme atağımızın ardından il müdürümüz Levent Çakmur öncülüğünde buz salonlarımızda bireysel ve uzak doğu sporları için antrenman salonları yaptık, şimdi sporda kürsü ve madalya kovalamak olacak. Un tamam yağ tamam, şeker tamam, şimdi helva yapma sırası. 2026 mottomuz dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda derece elde eden kürsüye çıkan sporcular yetiştirmek" dedi.

İl müdürümüz öncülüğünde başarıyoruz

Sporda il karnesindeki başarılarının mimarının Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur olduğunun altını çizen Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "İl Müdürümüz öncülüğünde başarılıyız. Hiçbir projemizi ve talebimizi geri çevirmiyor. İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İl karnesinde Türkiye sıralamasında birinci olmak mutluluk verici. Bu başarıda antrenörlerimizden saha personeline kadar her bir çalışanımızın emeği var. Amacımız sadece yarışmacı sporcu yetiştirmek değil; her yaş grubundan vatandaşımızı spora teşvik etmek. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Günay: Çalıştık ürettik ve başardık

GSB'nin il karnesi kriterlerini uygulamadaki başarısı ile Kasım ayında birinciliğe yükseldiklerini belirten Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, "Bu tabloya ulaşmak için çok çalıştık, proje ürettik ve başardık" dedi.

Gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığına işaret eden Günay, "Başarımızın mimarı olan İl Müdürümüz Levent Çakmur ile tüm gençlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM