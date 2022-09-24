Erzurum spor haberleri | Short Track Federasyon Kupası yarışları Erzurum'da yapılıyor Spor Haberleri Erzurum spor haberi: Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılıyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda yapılıyor. 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara 24'ü kadın, 44'ü erkek olmak üzere toplam 68 sporcu katılıyor. Türkiye Buz Federasyonu Yönetim kurulu Üyesi Derya Aksoy, "Federasyon kupalarımızın ilkini Erzurum'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şuanda yarışmamız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ankara, Erzurum ve Kocaeli illerinden toplamda 68 sporcu katıldı, bunun 24'ü kadın, 44'ü erkek olarak yarışmamızda şuanda kategoriler halinde kayıyorlar" dedi. Yarışlar yarın yapılacak madalya töreni ile sona erecek. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Erzurum Eylül Spor Haberler

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