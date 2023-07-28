Erzurum Palandöken Dağı, 100.Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Erzurum Palandöken Dağı, 13-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 100.Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı milli iradenin vücut bulduğu "Dadaşlar Diyarı" ve sporun merkezi olan Erzurum'un göz bebeği olan Palandöken Dağı'nın dünya çapında önemli, tanınır "Dağ Bisikleti" merkezi haline getirilmesi vizyonu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu birçok proje çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; 13-24 Eylül 2023 tarihleri arasında 100.Yıl Cumhuriyet Dağ Bisikleti Şampiyonası, Erzurum Palandöken Dağı'nda yapılacak.

Şampiyona kapsamında yapılacak yarışmalar şu şekilde:

13-17 Eylül'de Nenehatun Stage Race S2 uluslararası XCM yarışı

22 Eylül'de Sultantahtı XCC uluslararası Shorttrack yarışı

23 Eylül'de Ejder3200 Cross Country C2 uluslararası yarışı

24 Eylül'de Palandöken Cross Country C1 yarışı

24 Eylül günü tüm yarışların ödül seremonisi, Erzurum kent meydanında görkemli bir organizasyonla yapılacak. Bu yarışlar kapsamında düzenlenecek olan halk yarışları ve ödüllü etkinlikler ile bisiklete olan ilginin artırılmasına ve Erzurum'un tanıtılmasına katkı sağlanacak. 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu etaplarındaki Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından getirilen zorunlu değişiklikler ve Erzurum'un "Dağ Bisikleti Merkezi" olarak konumlanması vizyonu hakkında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Şubat ayı içerisinde yaşadığımız deprem felaketinden ötürü ülkece birçok spor etkinliği iptal edildi ya da ertelenmek zorunda kalındı. Bunlardan birisi olan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, ilk planlanan güzergah bilgisi ve organizasyon gün sayısı ne yazık ki Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI tarafından uluslararası takvim nedeni ile kısıtlanmaya gidilmek zorunda bırakıldı. Bu yüzden ilk programda yer alan Cumhuriyetimizin kuruluşunda Ulu Önder Atatürk öncülüğünde gerçekleşen milli mücadelemizin kilit taşlarından Erzurum Kongresi'nin yapıldığı Erzurum ilimiz, programın gün sayısının kısıtlanmasından dolayı program dışında kalmak durumunda kaldı. İlk planlanan tur programımız; Erzurum'dan başlayıp Ankara'da sonlanacak ve toplam 8 gün olan programımızı bahse konu olan sebeplerden dolayı 5 güne indirmek durumunda kaldık. Bu yüzden hem transfer olanakları hem de yarış kuralları gereği Erzurum, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından programın dışına alındı. Bu yüzden Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun kuruluşunun 100.Yılı olması nedeni ile eylül ayını Erzurum için "Dağ Bisikleti Şöleni" olarak planlayarak, Erzurum Palandöken Dağı'nı da "Dağ Bisikleti"nin Merkezi olarak konumlandırdık" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL