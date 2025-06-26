Erzurum Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasında Ödül Aldı

Erzurum Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasında Ödül Aldı
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Erzurum Sabancı Ortaokulu öğrencileri, 'Çocuk Dilinden 2025 Turizm Başkenti Erzurum' projesi ile TÜBİTAK yarışmasında 2. olarak önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini inceleyerek özgün bir dergi oluşturdu.

Erzurum Sabancı Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na "Çocuk Dilinden 2025 Turizm Başkenti Erzurum" başlıklı projeleriyle katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Göktuğ Emir Çadırcı, Naime Nur Şebin ve Berat Vefa Ece isimli öğrenciler tarafından hazırlanan proje kapsamında; öğrenciler Erzurum'u gezerek şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde gözlemledi, röportajlar gerçekleştirdi ve büyüklerinden bilgi alarak özgün bir dergi çalışması ortaya koydu.

Yarışmaya katılan 180 proje arasından 2. olarak ödül almaya hak kazanan öğrenciler, proje sorumlusu öğretmenleri Emine Behiye Kütük ve Zakir Yolal ile birlikte Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İl Müdürü Ahmet Yer başarılı öğrencilere teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim ederek bu örnek çalışmadan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. İl Müdürü Yer, çocukların Erzurum'un tanıtımına bu denli özgün bir katkı sunmalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek; bu tür projelerin öğrencilerde hem tarihi ve kültürel bilinç geliştirdiğini hem de iletişim ve araştırma becerilerini artırdığını ifade etti. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak böylesine değerli çalışmaların daima destekçisi olunacağı vurgulandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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