Erzurum haberleri! Tortum'da karakucak güreşleri

Erzurum'un Tortum ilçesinde düzenlenen Geleneksel Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri başladı.

Programa katılan ve güreşleri büyük bir heyecanla izleyen Vali Okay Memiş, "Güreş bizim ata sporumuz, gençler ve çocuklar için çok önemli ve dünyada iddialı olduğumuz bir alan. Bu yıl bu organizasyonun 132' ncisini düzenliyoruz. Bir asırdan fazla olduğu için çok önemli ve çok değerli buluyoruz" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı Karakucak güreşlerine güreş severler yoğun ilgi gösteriyor. - ERZURUM