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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, Spor Uzmanlarıyla Değerlendirme Toplantısı Yaptı

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurumda görev yapan Spor Uzmanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Çakmur, okulların açılmasıyla birlikte yapacakları faaliyetlerin yoğun olacağını belirterek, sporun ilerlemesi için uzmanlıklarını göstereceklerini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurumda görev yapan Spor Uzmanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Çakmur, "Okullar açıldı, okullara yönelik yapacağımız faaliyetler yoğun olacak. Sporun zirveye çıkması için uzmanlığımızı göstereceğiz" dedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kurumda görev yapan Spor Uzmanlarıyla Kamp Eğitim Merkezi'nde (KEM) değerlendirme toplantısı yaptı. Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya'nın da katıldığı toplantı oldukça verimli geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporun ilerlemesi ve gelişmesi için spor uzmanlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlığımızı göstereceğiz. Sporda dokunmadığımız çocuk kalmayacak" dedi.

"Hedef girmedik okul dokunmadık çocuk bırakmamak"

GSİM Müdürü Levent Çakmur, okulların 2024-2025 Eğitim ve öğretim yılına başlaması ile birlikte kendilerine de çok büyük bir görev düştüğünü belirterek, "Okullar adeta sporda bizlerin alt yapısı, spor uzmanlarımız ve antrenörlerimizle birlikte girmedik okul, dokunmadık çocuk bırakmamak için çalışacağız" diye konuştu. Okulların açılması ile birlikte Erzurum GSİM olarak yol haritasını belirlediklerinin altını çizen Çakmur, "Hedefimiz çok okula gitmek, sporu çocuğun ayağına götürmek, müsabakaları ilçelerde yapmak, öğrencilerin spora katılımlarını sağlamak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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