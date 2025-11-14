Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 22 Ayda Elde Edilen Başarıları Değerlendirdi

İl Karnesinde Sporda ve Gençlikte Türkiye'nin zirvesinde yer alan yaptığı yatırımlar ile alkışlanan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 22 ay gibi kısa bir sürede yaptıkları atılımlar, ilçelerdeki teşkilatlanma ve elde ettikleri başarıların bir takım ruhunun ürünü olduğunu söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kasım Ayı ilçe müdürleri değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ve Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aktepe'nin katılımıyla Kam Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen İlçe Müdürleriyle değerlendirme toplantısında GSB İl Karnesi ele alındı ve yatırımlar görüşüldü. Şubat 2024 tarihinde göreve gelen ve yaptığı çalışmalar ile kurumda 22 ayda çıtayı yükselten Çakmur, kamuoyundan da takdir topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı kriterleri doğrultusunda aylardır spor hizmetlerinde Türkiye'nin zirvesinde olduklarını ve Kasım ayında da Gençlik Hizmetlerinde Türkiye birincisi olduklarının altını çizen GSİM Müdürü Levent Çakmur, elde edilen başarıların bir takım oyunu ürünü olduğunu belirterek, hizmet, ilçe ve şube müdürleri ile tüm birimlere teşekkür etti.

Bu takım oyununun bir parçası da şube müdürlerimiz

22 ayda Erzurum'da spor, gençlik, eğitim ve yurt hizmetlerinde büyük mesafeler kat ettiklerinin altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kasım ayı hizmet, şube ve ilçe müdürleri toplantısında Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile ilçe ve şube müdürlerinin özverili çalışmalarıyla bu günlere geldiklerini söyledi. Çakmur, "Zirveye çıkmak bizim için büyük bir gurur, ancak zirve de kalmak zor, bu zorlukları da hep birlikte başaracağız. Biz bir takım olarak bunları başardık. Bu takımın tüm parçaları Şube müdürlerimiz onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar mutfağın görünmez kahramanları. Yaptığımız yatırımlar, elde ettiğimiz başarılar bizleri daha çok çalışmaya sevk ediyor ve çalışma şevkimizi artırıyor. İlçelerde teşkilatlanmamızda başarılarımızda rol oynadı" dedi.

Dönmez: Zirvedeyiz ve ikinci ile aramızdaki makas açıldı

Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez,İl karnesinde zirvedeki yerimizi korumanın gururunu yaşıyoruz. İkinci ile aramızdaki makas da açıldı. Sahte veririn ürünü değil planlı ve fedakarca çalışmanın ürünü. Hınıs'ta, Karayazı'da, Tekman'da kürsü kovalayan madalya kazanan sporcular yetiştirmek için kolları sıvadık. Sporcu kartı konusunda Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Faal lisansı sayıda Türkiye'de 12. Sıradayız. 8535 faal lisanslı sporcuya sahibiz. Spor tesis giriş çıkışlarında Türkiye'de ilk beşteyiz. Şimdi mottomuz Erzurum 2026 da sporda kürsüde olacak" diye konuştu.

Günay: İstişareler ve değerlendirmeler başarımızı artırdı

Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, "Bu tür değerlendirme ve istişare toplantıları başarımızı daha da artırıyor. Gençlik Hizmetleri olarak 10 Gençlik merkezimizin günlük takibini yapıyoruz. Gençlik merkezlerini proje çöplüğü haline getirmek istemiyoruz" dedi. - ERZURUM