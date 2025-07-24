Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bayrakları Yeniledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bayrakları Yeniledi
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarından etkilenen eski bayrakları yenileyerek şehrin spor tesislerinin çehresini değiştirdi. Müdür Levent Çakmur, bayrakların önemine vurgu yaparak, yenileme çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Spor Tesisleri ve Sahalar ile GSB Yurtlarının çehresini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarından etkilenen eski bayrakları yenisiyle değiştirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Tesislerindeki bayrakları yeniledi. Bir yandan sporda, gençlik hizmetlerinde ve yurt hizmetlerinde başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Erzurum GSİM diğer yandan da şehre spor yatırımları kazandırmak için çalışıyor. GSİM, olumsuz hava koşullarından etkilenen, yırtılan ve aşırı güneşten dolayı solan bayrakları yenileri ile değiştirdi. Bakanlık ve Türk Bayraklarını yenileyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kamuoyundan alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Bakanlığımızın bayrağı bizim için çok önemli. Erzurum uzun kış sezonu yaşayan illerden biri. Olumsuz hava koşullarından etkilenen ve fırtınadan olumsuz etkilenerek tahrip olan ya da güneşten solan tüm bayraklarımızı yenileyerek daha güzel bir görüntünün oluşmasını sağladık. Emeği geçen hizmet, ilçe ve tesis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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