Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024'te Türkiye Sıralamasında 11. Sırada

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetlerinde; Gençlik Hizmetleri, Yurt Hizmetleri ve Spor Hizmetlerinde Erzurum Türkiye genelinde il karnesinde 11. sırada yer aldı.

Buna göre; 2024 yılında, 157 bakım onarım ve 10'da ihale gerçekleştiren Erzurum GSİM, doğrudan temin ve ihaleler için 99 milyon harcama yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2024 Yılı İl Karnesine Göre: GSİM spor hizmetlerinde 5. sırada yer alırken, yurt hizmetlerinde 30, Gençlik hizmetlerinde 26. sırada yer aldı.

Erzurum GSİM Türkiye İl Karması Sıralamasında genel klasmanda11. sırada yer aldı. 2024 yılında Erzurum GSİM, spor tesisleri, yurtlar ve gençlik merkezleri için 157 bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi, 10 ihaleyle toplamda 99 milyon TL harcama yaptı. Palandöken Sentetik Futbol Sahası ihale edildi. Oltu Futbol Sahası zemini ve çevre düzenlemesi tamamlandı. 3 Temmuz Stadyumu LED aydınlatmaya dönüştürüldü. Atlama Kuleleri'nin rampalarına ahşap zemin yapılacak.

Gençlik Merkezleri: 2024'te 824 bin 99 genç, gençlik merkezleri faaliyetlerine katıldı. 41.782 üye sayısına ulaşıldı. 17 proje tamamlandı, 18 ÜNİDES projesine destek verildi. Kamp Faaliyetlerinde 29 deniz ve doğa kampına 928 kişi katıldı. GSB kamplarından Erzurum'dan 1.356 kişi faydalandı.

Spor Hizmetleri: Erzurum GSİM faal lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk 4'te oldu. Toplam 90 binin üzerinde lisanslı sporcu.

Dikkat Çeken Projeler: Buzun Üzerinde 1 Yıl: 750 öğrenci ücretsiz buz pateni.

Karneni Al Salonlara Gel: Şimdiye kadar 1.200 kişi faydalandı. Ev Hanımlarına Yönelik Spor: 200 kadın spor yaptı. Özel Bireyler İçin Sporun Gücü: 50 öğrenciyle başlıyor. Yurt Hizmetleri: Erzurum'da 18 yurt ve 58 blokta 19 bin öğrenci barınıyor. Türkiye genelinde KYGM kapasitesinde ilk 6'da. - ERZURUM