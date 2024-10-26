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Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Galibiyet Serisini Sürdürdü

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Galibiyet Serisini Sürdürdü
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Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, 4. maçında Muş Lalezar Spor'u 3-0 yenerek grup liderliğini ve namağlup unvanını korudu. Takım, etkili oyunuyla dikkat çekti.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü grubunda oynadığı 4. maçından da galibiyetle ayrılarak hem grup liderliğini hem de namağlup unvanını korudu.

Erzurum temsilcisi deplasmanda karşılaştığı Muş Lalezar Spor karşısında üstün oyunuyla galibiyeti almayı başardı.

Muş Merkez Yeni Spor Salonunda iki takım karşı karşıya geldi.

Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık, idaresindeki Filenin Dadaşları maça oldukça etkili başladı, ilk set karşılıklı sayılar geçse de güÇlü rakibini 1. sette 25 - 21 aldı. İkinci sette oyun disiplininden kopmayan ve oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor kulübü 25 - 10 la kazandı.

Üçüncü set oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi takım oyuna ağırlığını koymaya çalıştı ve ilk setteki gibi oldukça çekişmeli geçen bir setin ardından misafir takımın üstün oyunuyla bu seti de 25 -23 almayı başaran Filenin Dadaşları müsabakadan 3 - 0'lık bir sonuç ile sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

TVF 2.ligde toplam 10 takımın mücadele ettiği 5. grupta ligin 4. haftasında Muş Lalezar Spor Voleybol Kulübü'nü de yenmeyi başaran Filenin Dadaşları play-off'a da emin adımlarla ilerliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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