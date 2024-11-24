Üye Girişi
Haberler

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, 7'de 7 ile Play-off'a Yaklaşıyor

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, 7'de 7 ile Play-off'a Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF 2. lig 5. grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, Bingöl Spor Lisesi'ni 3-0 yenerek 7. galibiyetini elde etti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü emin adımlarla Play-off yolunda ilerliyor.

TVF 2.lig 5. grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü 7.maçında 7.galibiyetini almayı başardı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda bugün karşılaştığı Bingöl Spor Lisesini 3 0 lık net bir skorla yenen Erzurum Gençlik Spor liderliğini de devam ettirdi.

Karşılaya oldukça hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk seti 25 - 18 lık sayıyla kazandı. 2. set ise daha çekişmeli geçti karşılıklı sayılar ile ekipler bir birine üstünlük sağlamak istedi. Çekişmeli geçen seti yine disiplinden kopmayan ve oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor kulübü 25 - 22 ile tamamlandı. 3.sette Erzurum ekibi özellik bloklar ve etkili servislerle hem seti hem de maçı 25 -12 lik skorla kazanmayı başardı.

Ligde yedide yedi yapan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü puanına 21'e çıkararak play-off yolunda emin adımlarla devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.