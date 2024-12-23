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Erzurum Gençlik Spor Play-Off'a Kalmayı Garantiledi

Erzurum Gençlik Spor Play-Off'a Kalmayı Garantiledi
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TVF 2.lig 5.grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor, Muş Lalezar Spor'u 3-0 yenerek play-off'a kalmayı başardı. Maç, Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip, setleri 25-20, 25-12 ve 25-10'luk skorlarla kazandı.

TVF 2.lig 5.grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor kulübü bugün oynana maç sonrası play-off 'da kalmayı garantiledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor salonunda oynanan maçta rakip Muş ekibi Lalezar Spor kulübünü 3-0 yenmeyi başardı.

Antrenör Mehmet Kırık ve yardımcı antrenör Selami Uğurlu idaresinde, kendi seyircisinin büyük desteği ile maça başlayan ev sahibi ekip ilk sette karşılıklı sayılar sonucu 25-20'lik üstünlük ile tamamladı.

İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü rakibini 25 - 12 yendi. Üçüncü sette yine oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi seti 25 - 10 alarak hem seti hem de maçı kazanmayı başardı. 3 - 0 lık galibiyet ile grupta namağlup olarak grup liderliğini sürdürdü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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