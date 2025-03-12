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Erzurum Erkek Curling Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Erzurum Erkek Curling Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erkek Curling Takımı, Erzurum'da düzenlenen Curling Süper Lig yükselme müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. İl Müdürü Hasan Aykut, sporun gençlerin gelişimindeki önemini vurguladı ve kadın curling takımının 2025'te liglerde yer alacağını duyurdu.

Erzurum'da düzenlenen Curling Süper lig yükselme müsabakalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erkek Curling Takımı, üstün performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü oldu. Büyük bir başarıya imza atan takım, Erzurum'a gurur yaşattı.

İl Müdürü Hasan Aykut: "Gençlerimizin Yanındayız"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sporcuların elde ettiği bu başarının disiplinli çalışmanın ve emeğin bir sonucu olduğunu belirtti. Özellikle koruma altındaki çocukların sporla kazandığı özgüvenin ve takım ruhunun, onların gelecekte daha başarılı bireyler olmalarına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Aykut, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin sporla iç içe olması, onların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, onların her alanda en iyi imkanlara sahip olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurum, sporun her branşında önemli başarılara imza atan bir şehir. Curling branşında erkek takımımızın kazandığı bu derece, gelecekte çok daha büyük başarıların habercisidir. İnşallah 1. Lig'de de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edecekler."

Ayrıca, kadın curling takımı kurulması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını duyuran Aykut, 2025 yılında kadın takımının da liglere katılım sağlayacağını belirtti. Erzurum'un curlingde güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Aykut, kadın sporcuların da en iyi şekilde yetiştirilerek başarıya ulaştırılacağını ifade etti.

Başarılı sporculara madalyaları takdim edildi

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Sporcuların gösterdiği üstün başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aykut, Erzurum'un spor alanındaki başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Ödül töreninin ardından sporcular için düzenlenen iftar programında, sporcular ve yöneticiler bir araya gelerek başarılarını kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sporcuları tek tek tebrik ederek onların azim ve kararlılıklarıyla gurur duyduklarını belirtti. ASH Spor Kulübü Başkanı Nihat Polat ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Polat da sporculara desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Program, sporcuların gelecek hedefleri üzerine yapılan keyifli sohbetlerle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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