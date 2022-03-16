Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı - Haberler

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Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

AA - Selami Küçükoğlu - Spor
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Erzurum'daki ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı.

ERZURUM (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde yerleşkedeki spor kompleksinde başlayan müsabakalara 112 üniversiteden yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Kadın ve erkekler olmak üzere kick boksun 4 farklı kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda üniversiteli sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara ve takım halinde başarı elde eden üniversitelere kupa ve madalya taktim edilecek.

Bugün başlayan şampiyona 18 Mart'ta sona erecek.

AA / Selami Küçükoğlu - Spor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kick Boks, Türkiye, Erzurum, Spor, Haberler

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