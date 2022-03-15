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ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde üç kategoride yapılan organizasyonda dün tamamlanan kızak yarışlarının ardında bugün de alp disiplini yarışları yapıldı.

Kadınlar ve erkek kategorilerinde mücadele eden üniversiteli sporcular, derece için kıyasıya mücadele etti.

Tüm kategorilerde yaklaşık 80 üniversiteden 500'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon, kar voleybolu müsabakalarıyla devam ediyor.

Tamamlanan Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası müsabakalarının son gün yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Alp disiplini erkekler büyük slalom:

1- Nihat Enes Limon

2- Yusuf Koç

3- Şan Furkan Özbakır

Alp disiplini kadınlar büyük slalom:

1- Sıla Kara

2- Mina Baştan

3- Edanur Ayça Soylu

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

ÜNİLİG Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası sona erdi

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

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