Erzurum GSİM buz salonlarının çehresini değiştiriyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan buz salonlarının çehresini değiştiriyor. GSİM, Palandöken 2 Binlik Buz Salonunun ardından 500'lük buz salonunda büyük değişim dönüşüm yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Yaşayan Tesis' Mottosu ile çıktığı yolda buz salonlarının çehresini değiştirmeğe devam ediyor. Yakutiye ilçesi sınırlarında bulunun Curling Salonu'nda büyük değişime giden judo antrenman salonu, dart salonu ve fitness salonunu kente kazandıran Erzurum GSİM, tesisin giriş kapılarını da elektronik geçiş sistemine göre yaptı. Ayrıca curling salonunda kurumsal çalışmalar da tamamlandı. Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonunda kurumsal çalışmaları tamamlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Binlik Buz Hokeyi Kampüsünde yer alan 500'lük buz salonunda da kurumsal çalışmaların yanı sıra, taras çatı sisteminde değişim ve dönüşüm yapıyor.

Palandöken 500'lük Buz Sporları Antrenmanlara ve Halka Hizmet Edecek

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, bugünlerde adeta buz salonlarına karargah kurmuş durumda. Tesislerdeki değişim ve dönüşümü yerinde inceleyen Çakmur ve Dönmez, müteahhit firma yetkilileri ile Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Palandöken Kış Sporları Kampüsü 500'lük buz salonu bünyesinde Okçuluk, Kick Boks, Bilek Güreşi antrenman salonları tamamlandı. Tesis kurumsal renklere boyanırken, kurumsal çalışmalar da tamamlanmak üzere.

Palandöken 2 Binlik Buz Salonu Tam Bir Yaşam Alanı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle buz salonlarında başlattığı değişim ve dönüşüm kapsamında Palandöken 2 Binlik Buz Salonu'nda tam bir yaşam merkezi haline getirdi. Kitap okuma alanı, oyun alanı ile sporu eğlenceli hale getiren Erzurum GSİM, 2 Binlik Buz Salonu bünyesinde İbrahim Selamet Taekwondo ve Karate Salonu, Dursun Düzgün Judo Salonu, Güreş ve jimnastik antrenman salonlarını şehrin sporuna kazandırdı.

Olimpik Yüzme Havuzu Şehrin Yüzmedeki Lokomotifi

Değişen ve dönüşen tesis projesi kapsamında Palandöken'de bulunan tam olimpik yüzme havuzunun çehresine değiştiren Erzurum GSİM, sporculara ve ailelere dört dörtlük bir tesis kazandırmanın gururunu yaşıyor. Çehresi değişen yüzme havuzu sayesinde artık Erzurumlu sporcular dev kulüplerin ve sporcuların arasında kürsüde kendilerine yer buluyor.

Dünya'nın ve Avrupa'nın yüksek irtifada yüzme üssü olan olimpik yüzme havuzu, kentin lokomotif tesislerinden biri. Ayrıca tesis Türkiye'nin rengi kırmızı-beyaz ve Erzurum'un rengi olan Mavi-beyaz aydınlatma sistemiyle de Dadaşların gurur duyduğu bir tesis haline geldi.

Yeni Spor Salonları İçin Geri Sayım Başladı

Erzurum GSİM Palandöken Spor Kampüsünde, badminton, güreş, eskrim ve boks antrenman ve müsabaka salonlarını tamamlamak üzere. Cep spor salonu diye de adlandırılan bu salonlar tamamlandığında Palandöken Spor Salonu da rahat bir nefes almış olacak. Dört ayrı spor branşı için yapılacak olan salonları bitirme aşamasında olduklarını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Tamamlama aşamasında olduğumuz salonlar bittiğinde Palandöken Spor Salonumuz daha da bir rahat nefes alacak. Yakutiye ilçemizin ardından Palandöken ilçemizde de zengin antrenman ve müsabaka salonlarımız olacak" dedi. - ERZURUM