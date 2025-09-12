Erzurum'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Toplantısı Düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında Erzurum için belirlenen yatırım konularını tanıtmak ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Ankara'da toplantı düzenlendi.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfında (ESAV) gerçekleştirilen toplantıya, Kuzy Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) adına Genel Sekreter Oktay Güven ile Erzurum Yatırım Destek Ofisi personeli katıldı. Toplantıya 26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün yanı sıra Erzurumlu iş insanları ve vakıf üyeleri de iştirak etti.

Toplantıda Vakıf Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur'un takdiminin ardından KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven kurum faaliyetlerine ve planlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Sonrasında Erzurum Yatırım Destek Ofisi personeli tarafından katılımcılara "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" tanıtılarak Erzurum'da yapılması öngörülen aşağıdaki yatırım konularına ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantıda; Asgari 1000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi, Asgari 10 Bin Ton Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Deposu, Deriden Katma Değerli Gıda Takviyesi Üretimi (Gıda jelatini, kolajen vb.) ve Ham Deri İşleme Tesisi başlıkları gündeme geldi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve bölgede gerçekleştirilmesi öngörülen diğer çalışmalara ilişkin istişarelerin ardından toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM