Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi Kapsamında Gençlik ve Spor Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuk oyunları ve halat çekme yarışmaları yapıldı.

Erzurum'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi büyük ilgi gördü.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce düzenlenen "Gençlik ve Spor Festivali" yoğun katılımla gerçekleşti.

Çeşitli dallarda geleneksel çocuk oyunları ve halat çekme yarışmalarının yapıldığı etkinlikte, eğlenceli anlar yaşandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da gençlerle halat çekme yarışına katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Çakmur, Gençlik ve Spor Festivali" adı altında yoğun katılımla güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Gençlerimizle burada eğlenceli anlar yaşadık. Katılan tüm hemşerilerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Festivale, Çakmur'un yanı sıra Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik Merkezi müdürleri, gençlik liderleri, gönüllü gençler ile Bakanlığın Yaz Spor Okullarına katılan gençler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik erzurum Çocuk Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GTA 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Balık burcu kadını ve oğlak burcu erkeği uyumlu mudur? Oğlak erkeği balık kadını anlaşabilir mi? Balık kadını oğlak erkeğini nasıl etkiler? Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Koç burcunun genel özellikleri nelerdir? Koç burcunun en belirgin özelliği nedir? Koç burcu hangi element? Oğlak burcu genel özellikleri nelerdir? Oğlak burcunun en iyi özelliği nedir? Oğlak burcu hangi element? Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak?
title