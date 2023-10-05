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Erzurum'da Polis Ekipleri Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bilinçlendirme Etkinliği Düzenledi

Erzurum'da polis ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili bilinçlendirme etkinliği düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atatürk Üniversitesi ve Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerde, narkotik polisleri tarafından eğitimler verildi ve broşürler dağıtıldı.