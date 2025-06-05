Erzurum'da Kurban Bayramı Spor Ailesi ile Kutlandı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor salonlarında düzenlenen törenle spor ailesi ile Kurban Bayramı Kutlama programı gerçekleştirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Spor Salonu'nda sporcular, antrenörler, gençlik liderleri ve sporcu aileleri için Kurban Bayramı Kutlama Programı gerçekleştirdi.

Spor salonları adeta kırmızı beyaza büründü

Gençlik ve Spor Bakanlığının hediye ettiği tişörtlerle kutlama programına katılan sporcular spor salonlarında cıvıl cıvıl bir görüntü oluşturdu. Kurban Bayramı Kutlama Programına, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, ilçe, şube ve gençlik merkezleri müdürlerinin katılımıyla gerçekleyen kutlama programında sporculara ve antrenörlere bayram şekeri ikram edildi.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de ayrı ayrı tören yapıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, merkezde bulunan Yakutiye, Palandöken ve Aziziye İlçelerinde bulunan spor salonlarında ayrı ayrı kutlama programı organize edildi. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sporculara hitap etti. İl Müdürü Çakmur, "Bugün burada Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldik. İlimiz ve ülkemiz adına madalya kazanan ve ye kazanamayan tüm sporcularımızın kurban bayramını tebrik ediyorum. Antrenörlerimize ve çocuklarını spora yönlendiren tüm ailelere teşekkür ediyorum. Hepsinin ayrı ayrı Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM