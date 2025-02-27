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Erzurum'da Kırsal Çocuklara Kayak Eğitimi Verildi

Erzurum'da Kırsal Çocuklara Kayak Eğitimi Verildi
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Erzurum'da düzenlenen etkinlik kapsamında, kırsal bölgelerden gelen 100 çocuk, kayak sporu ile tanıştı. Programda çocuklara başarı belgeleri ve hediyeler verildi.

Kış sporlarının başkenti olan Erzurum'da; Valilik, Pasinler Kaymakamlığı, Ejder 3200 ve Türk Kayak Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Pasinler ilçe merkezi ve köylerinden gelen 100 çocuk ilk kez kayakla tanıştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman antrenörler eşliğinde eğitim alan çocuklar, hem kayak sporunu öğrenmenin heyecanını yaşadı hem de teleferikle Palandöken'in zirvesine çıkarak unutulmaz hatıralara biriktirdi.

Programın sonunda Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla düzenlenen törende; çocuklara başarı belgesi, madalya, kitap ve kayak montu hediye edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, bu projeyle kırsal bölgelerde yaşayan, daha önce kayak yapma fırsatı bulamamış çocukların spora kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: "Kırsaldaki çocuklarımızı kayakla tanıştırıyor, geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Aralarından yetenekli olan öğrencilerimizin kayak sporuna devam etmesini ve gelecekte Erzurum'u ve ülkemizi temsil etmelerini diliyoruz. Bu projede emeği geçen tüm kurum ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu ise, 2021 yılından bu yana yürüttükleri "Kar Tanesi" projesi ile kırsaldaki çocukları kayak sporu ile tanıştırdıklarını belirterek, yetenekli çocuklara kulüp olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Programa;ValiMustafa Çiftçi, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Türk Kayak Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, Erzurum Kayak Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Çınar, kulüp hocaları, öğretmenler ve veliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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