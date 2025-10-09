Erzurum'da Kamu Spor Oyunları'nda İl Sağlık Müdürlüğü Masa Tenisi Şampiyonu Oldu
Cumhurbaşkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda Erzurum'da il birinciliğini elde eden İl Sağlık Müdürlüğü, masa tenisi branşında rakiplerini geride bıraktı ve bölge şampiyonasında Erzurum'u temsil etmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.
Masa tenisi branşında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini elde etti.
Turnuvada İl Sağlık Müdürlüğü'nü temsilen Personel Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Uzm. Dr. Bünyamin Yeşilyurt, sağlık çalışanları Recep Kızılırmak ve Serdal Karaca mücadele etti. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken ekip, şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük sevinç yaşadı.
Erzurum'da masa tenisi branşında il birincisi olan İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, önümüzdeki günlerde Elazığ'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Erzurum'u temsil edecek. - ERZURUM