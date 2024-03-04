Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Satranç Müsabakaları Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) üçüncü gününde satranç müsabakalarına devam edildi.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, satrançta hızlı takım kategorisindeki müsabakalara 9 ülke, 12 takımla katıldı. Türkiye, Brezilya ve Kazakistan ikişer farklı takımla mücadele etti.

Hızlı takımlar kategorisinin ilk gün yarışlarında Polonya ilk sırada günü tamamlarken, Ukrayna 2'nci, Kazakistan ise 3. sırada yer aldı.

Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğer takım ise 12. oldu.