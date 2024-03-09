Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Curling Müsabakaları Devam Ediyor

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling müsabakalara devam edildi.

Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.

Kadınlarda gündüz oynadığı maçta Macaristan'a 12-2 yenilen Türkiye, akşam yapılan müsabakada ise Polonya'ya 16-4 mağlup oldu.

Erkeklerde ise Türkiye, Ukrayna ile yaptığı maçı 12-1 kaybetti.

Kadınlarda günün diğer karşılaşmalarında Ukrayna Japonya'yı 7-5, Çin Güney Kore'yi 11-9, Hırvatistan Polonya'yı 11-6, Macaristan Hırvatistan'ı 9-7, Ukrayna Güney Kore'yi 6-5, Çin Japonya'yı 12-5 yendi.

Erkeklerde ise Japonya İsviçre'yi 9-7, Güney Kore İtalya'yı 15-0 ve Macaristan Polonya'yı 8-6 mağlup etti.