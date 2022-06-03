Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak - Haberler

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Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Erzurum'da hafta sonu atletizm heyecanı yaşanacak

Atletizmde Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, hafta sonu düzenlenecek.

Atletizmde Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, hafta sonu düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'tan yaklaşık 80 atletin katılacağı belirtildi.

Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile bayrak yarışlarının yapılacağı aktarıldı.

Bu yıl yedincisi yapılacak organizasyonda atletlerin, Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılma barajını geçebilmek için de ter dökeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Yunanistan Atletizm Türkiye Erzurum Spor Haberler

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