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Erzurum'da Galatasaray taraftarı hem şampiyonluğu hem derbi galibiyetini kutladı

Erzurum'da Galatasaray taraftarı hem şampiyonluğu hem derbi galibiyetini kutladı

Spor Haberleri

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın bu akşam da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum'da taraftarların sokağa dökülmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın bu akşam da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi Erzurum'da taraftarların sokağa dökülmesine neden oldu.

Galatasaray taraftarları hem şampiyonluğu hem de derbi galibiyetinin sevincini doyasıya kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet caddesinde konvoy düzenleyip tezahüratlarla takımlarının başarısını kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Erzurum Spor Haberler

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