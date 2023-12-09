Erzurum'da Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş Galibiyetini Kutladı

Erzurum'da Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmesini cadde ve sokaklara çıkarak kutladı. Taraftarlar, tezahürat yaparak yürüdü ve otomobillerinden klakson çalarak derbi sevincini yaşadı.

Erzurum'da, Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yenmesini cadde ve sokaklara çıkarak kutladı.

Derbinin son düdüğünün çalmasının ardından kentteki bazı Fenerbahçe taraftarları, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Taraftarlar, Fil Geçti Köprüsü'ne kadar tezahürat yaparak yürüdü. Caddeye dönerek yeniden toplanan grup, bir süre daha tezahüratlarda bulundu.

Bazı taraftarlar ise otomobillerinden klakson çalarak derbi sevincini yaşadı.

Polis ekipleri, caddede kalabalık dağılana kadar güvenlik önlemi aldı.