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Erzurum'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası sona erdi

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Spor Haberleri

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası tamamlandı.

Kentteki Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcu katıldı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Minik erkekler:

1- Mehmet Tural

2- Ali Kaan Meşe

3- Asım Arda Ünver

Minik kızlar:

1- Reyyan Sönmez

2- Eda Çetin

3- Hayrunnisa Özdemir

Yıldızlar:

1- Muhammed Sarıtaş

2- Mehmet Tuğra Öcül

3- Can Sarıcı

30 yaş üstü erkek takım:

1- Volkan Yalçıkaya, Adil Tekin, Ali Kemal Ustabaş

2- Zeynel Çelik, Murat Ezen, Şeref Fırıdınoğlu

3- Şahin Altun, Ali İlgün, İsmail Kökçü

31-40 yaş arası erkek:

1- Ali Kemal Ustabaş

2- Toprak Uçan

3- Fazlı Karışık

31-40 yaş arası kadın:

1- Bengü Alkan Çal

2- Rabia Kim Karışık

3- Başak Yüce

41-50 yaş arası kadın:

1- Safiye Yalçın Türk

2- Nezahat İslam

3- Dilek Yozgat

51-60 yaş arası erkek:

1- Mustafa Yılmaz

2- Zeynel Çelik

3- Mustafa Kemal Yıldıran

61-65 yaş arası erkek:

1- Kenan Parlak

2- Seyit Öcek

3- İbrahim Yeşildağ

65 yaş üstü erkek:

1- Şerif Kandırmış

2- Mustafa Helvacıoğlu

3- Mehmet Erfidan

41-50 yaş arası erkek:

1- Mevlüt Pekcan

2- Namık Konanç

3- Uğur Tuzlu

Yıldızlar kadın:

1- Ceren Behiye Okur

2- Zeynep Minel Ustaoğlu

3- Meyra Mendi

Genç kadınlar:

1- Dilan Yaprak Alan

2- Hayrunnisa Aygün

3- Ranya Aydoğan

30 yaş üstü çiftler:

1- Adil Tekin, Fatma Törehan

2- Rabia Kim Karışık, Fazlı Karışık

3- Ülkü Tortop Altun, Şahin Altun

30 yaş üstü kadın takım:

1- Fatma Törehan, Bengü Alkan Çal, Elif Soytürk Akın

2- İclal Küçük, Sultan Can, Nezahat İslam

3- Ebra Hakikatli, Seyhan Memecan, Senem Kemaloğlu

65 yaş üstü kadınlar:

1- Sevgican Yalçın

18-30 yaş arası kadın:

1- Şeyda Nur Yavuz

2- Eylül Sezgin

3- Büşra Özden

30 yaş altı çift:

1- Muhammed Emir Yılmaz, Buse Yavuz

2- Kübra Dağlı, Furkan Bayrak

3- Mert Çelik, Ayyüce Güven

Gençler erkek takım:

1- İlker Yaman Topçu, Emre Devrengeç, Mustafa Aydın

2- Can Tuna Ünver, Hasan Buğra Şen, Mehmet Berke Yıldız

3- Mert Kurthasan, Erhan Dündar, Burak Kılıç

12-17 yaş arası erkek:

1- Muhammed Çağrı Gülen

2- Kerem Narlıoğlu

3- Mehmet Can Gülmez

12-17 yaş arası kızlar:

1- Ecrin Yanıt

2- Esila İnci Örde

3- Fikriye Nur Ardıç

18 yaş üstü erkekler:

1- Emirhan Muran

2- Ömer Doğukan Öztürk

3- Burak Dilli

18 yaş üstü kadınlar:

1- Gülsena Karakuyulu Ertunç

2- İrem Nur Öztürk

3- Melike Çiçek

Gençler:

1- Mustafa Aydın

2- Ali Buğra Yılmaz

3- Can Tuna Ünver

Minikler kız takımı:

1- Eda Çetin, Nisanur Bulut, Hatice Leyla Geyikli

2- Rukiye Dilli, Zeynep Karslı, Leyla Özcan

3- Elif Tunar, Bengisu Altuğ, Şevval Aksu

Yıldızlar çift:

1- Ata İshak Elgün, Yağmur Çalışkan

2- Muhammed Sarıtaş, Cansu Şeyhoğlu

3- Meyra Mendi, Uğur Han Yılmaz

18-30 yaş arası erkekler:

1- Muhammed Emir Yılmaz

2- Muhammed Hüdai Önder

3- Yusuf Kısa

51-60 yaş arası kadınlar:

1- Sultan Can

2- Suat Çiçek

3- Bahar Güneş

Minikler çift:

1- Reyyan Sönmez, Efe Ekrem Gündüz

2- Tanem Işım, Mehmet Tural

3- Ayşe Rana Zengin, Musa Miraç Şevli

Genç çift:

1- İlker Yaman Topçu, Yasemin Demirdalıç

2- Nisa Nur Şitilbay Deniz Ediz

3- Melis Temiz, Mehmet Berke Yıldız

Yıldızlar erkek takım:

1- Ali Kaan Demir, Emre Akdeniz, Can Sarıcı

2- Bahadır Türken, Oğuz Kağan Gökmen, Selim Nar

3- Ahmet Efe İnce, Hüseyin Tırpan, Ferhat Emin Bayram

Yıldızlar kadın takım:

1- Zeynep Minel Ustaoğlu, Yağmur Çalışkan, Aslı Nisa Öztürk

2- Fatma Berra Ardahan, Zeynep Türkmen, İdil Er

3- Defne Kuzulu, Tuana Su Canbulat, Ceren Behiye Okur

30 yaş altı erkek takım:

1- Hakan Sefa Karakaş, Yiğit Kemal Yılmaz, Aziz Özkan

2- Enes Taha Conbaş, Furkan Bayrak, Yusuf Emre Akbıyık

3- Abdullah Çelik, Ali Efe Bulut, Ertuğrul Gazi Varışlı

30 yaş altı kadın takım:

1- Eylül Sezgin, Elif Sıla Kotan, Büşra Deniz Yılmaz

2- Büşra Özden, Nagihan Besleme, Şeyda Nur Yavuz

3- Sude Yener, Ayşe Demirci, Rabia Nur Balmuk

Gençler kadın takım:

1- Yasemin Demirdalıç, Dilan Yaprak Alan, Nehir Narin

2- Hayrunnisa Aygün, Şevval Gökhan, Berra Çakır

3- Eslim Nida Akyasan, Melis Temiz, Müzeyyen Balçık

Kaynak: AA / Spor

Yakutiye Türkiye Erzurum Spor Haberler

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