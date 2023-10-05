Erzurum'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası tamamlandı.
Kentteki Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcu katıldı.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
Minik erkekler:
1- Mehmet Tural
2- Ali Kaan Meşe
3- Asım Arda Ünver
Minik kızlar:
1- Reyyan Sönmez
2- Eda Çetin
3- Hayrunnisa Özdemir
Yıldızlar:
1- Muhammed Sarıtaş
2- Mehmet Tuğra Öcül
3- Can Sarıcı
30 yaş üstü erkek takım:
1- Volkan Yalçıkaya, Adil Tekin, Ali Kemal Ustabaş
2- Zeynel Çelik, Murat Ezen, Şeref Fırıdınoğlu
3- Şahin Altun, Ali İlgün, İsmail Kökçü
31-40 yaş arası erkek:
1- Ali Kemal Ustabaş
2- Toprak Uçan
3- Fazlı Karışık
31-40 yaş arası kadın:
1- Bengü Alkan Çal
2- Rabia Kim Karışık
3- Başak Yüce
41-50 yaş arası kadın:
1- Safiye Yalçın Türk
2- Nezahat İslam
3- Dilek Yozgat
51-60 yaş arası erkek:
1- Mustafa Yılmaz
2- Zeynel Çelik
3- Mustafa Kemal Yıldıran
61-65 yaş arası erkek:
1- Kenan Parlak
2- Seyit Öcek
3- İbrahim Yeşildağ
65 yaş üstü erkek:
1- Şerif Kandırmış
2- Mustafa Helvacıoğlu
3- Mehmet Erfidan
41-50 yaş arası erkek:
1- Mevlüt Pekcan
2- Namık Konanç
3- Uğur Tuzlu
Yıldızlar kadın:
1- Ceren Behiye Okur
2- Zeynep Minel Ustaoğlu
3- Meyra Mendi
Genç kadınlar:
1- Dilan Yaprak Alan
2- Hayrunnisa Aygün
3- Ranya Aydoğan
30 yaş üstü çiftler:
1- Adil Tekin, Fatma Törehan
2- Rabia Kim Karışık, Fazlı Karışık
3- Ülkü Tortop Altun, Şahin Altun
30 yaş üstü kadın takım:
1- Fatma Törehan, Bengü Alkan Çal, Elif Soytürk Akın
2- İclal Küçük, Sultan Can, Nezahat İslam
3- Ebra Hakikatli, Seyhan Memecan, Senem Kemaloğlu
65 yaş üstü kadınlar:
1- Sevgican Yalçın
18-30 yaş arası kadın:
1- Şeyda Nur Yavuz
2- Eylül Sezgin
3- Büşra Özden
30 yaş altı çift:
1- Muhammed Emir Yılmaz, Buse Yavuz
2- Kübra Dağlı, Furkan Bayrak
3- Mert Çelik, Ayyüce Güven
Gençler erkek takım:
1- İlker Yaman Topçu, Emre Devrengeç, Mustafa Aydın
2- Can Tuna Ünver, Hasan Buğra Şen, Mehmet Berke Yıldız
3- Mert Kurthasan, Erhan Dündar, Burak Kılıç
12-17 yaş arası erkek:
1- Muhammed Çağrı Gülen
2- Kerem Narlıoğlu
3- Mehmet Can Gülmez
12-17 yaş arası kızlar:
1- Ecrin Yanıt
2- Esila İnci Örde
3- Fikriye Nur Ardıç
18 yaş üstü erkekler:
1- Emirhan Muran
2- Ömer Doğukan Öztürk
3- Burak Dilli
18 yaş üstü kadınlar:
1- Gülsena Karakuyulu Ertunç
2- İrem Nur Öztürk
3- Melike Çiçek
Gençler:
1- Mustafa Aydın
2- Ali Buğra Yılmaz
3- Can Tuna Ünver
Minikler kız takımı:
1- Eda Çetin, Nisanur Bulut, Hatice Leyla Geyikli
2- Rukiye Dilli, Zeynep Karslı, Leyla Özcan
3- Elif Tunar, Bengisu Altuğ, Şevval Aksu
Yıldızlar çift:
1- Ata İshak Elgün, Yağmur Çalışkan
2- Muhammed Sarıtaş, Cansu Şeyhoğlu
3- Meyra Mendi, Uğur Han Yılmaz
18-30 yaş arası erkekler:
1- Muhammed Emir Yılmaz
2- Muhammed Hüdai Önder
3- Yusuf Kısa
51-60 yaş arası kadınlar:
1- Sultan Can
2- Suat Çiçek
3- Bahar Güneş
Minikler çift:
1- Reyyan Sönmez, Efe Ekrem Gündüz
2- Tanem Işım, Mehmet Tural
3- Ayşe Rana Zengin, Musa Miraç Şevli
Genç çift:
1- İlker Yaman Topçu, Yasemin Demirdalıç
2- Nisa Nur Şitilbay Deniz Ediz
3- Melis Temiz, Mehmet Berke Yıldız
Yıldızlar erkek takım:
1- Ali Kaan Demir, Emre Akdeniz, Can Sarıcı
2- Bahadır Türken, Oğuz Kağan Gökmen, Selim Nar
3- Ahmet Efe İnce, Hüseyin Tırpan, Ferhat Emin Bayram
Yıldızlar kadın takım:
1- Zeynep Minel Ustaoğlu, Yağmur Çalışkan, Aslı Nisa Öztürk
2- Fatma Berra Ardahan, Zeynep Türkmen, İdil Er
3- Defne Kuzulu, Tuana Su Canbulat, Ceren Behiye Okur
30 yaş altı erkek takım:
1- Hakan Sefa Karakaş, Yiğit Kemal Yılmaz, Aziz Özkan
2- Enes Taha Conbaş, Furkan Bayrak, Yusuf Emre Akbıyık
3- Abdullah Çelik, Ali Efe Bulut, Ertuğrul Gazi Varışlı
30 yaş altı kadın takım:
1- Eylül Sezgin, Elif Sıla Kotan, Büşra Deniz Yılmaz
2- Büşra Özden, Nagihan Besleme, Şeyda Nur Yavuz
3- Sude Yener, Ayşe Demirci, Rabia Nur Balmuk
Gençler kadın takım:
1- Yasemin Demirdalıç, Dilan Yaprak Alan, Nehir Narin
2- Hayrunnisa Aygün, Şevval Gökhan, Berra Çakır
3- Eslim Nida Akyasan, Melis Temiz, Müzeyyen Balçık