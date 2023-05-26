Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Spor Haberleri

Erzurum'da organize edilen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erzurum'da organize edilen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nca Erzurum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 46 ilden 220 öğrenci katıldı.

İki gün süren organizasyonda kendi kategorilerinde derece alan sporcular ödüllendirildi.

Turnuva da görevli il hakemi Ömer Aydın, AA muhabirine, öğrencileri bilek güreşine ve spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bizler de vücut geliştirme ve bilek güreşi hakemi olarak sahadaydık. Amacımız burada bilek güreşini öğrencilere tanıtmak. Sporun daha aktif olması amacıyla yaptık." dedi.

Aydın, müsabakaların sorunsuz tamamlandığını ifade etti.

Erzurum Seçim Sonuçları
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Talha Koca - Spor

Gençlik Türkiye Erzurum Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title