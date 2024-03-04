Erzurum'da Deaflympics'te Snowboard Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) üçüncü gününde, snowboard branşında dev slalom paralel kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara erkeklerde 17, kadınlarda ise 11 sporcu katıldı.

Dev slalom paralel erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Federico Orlando gümüş ve Çinli Yipeng Lan bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise Çinli sporcular Yueyue Zhao altın, Lulu Wang gümüş, Japon Inka Wada ise bronz madalyanın sahibi oldu.