Erzurum'da Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Eren Gençoğlu, İl Müdürü Kabakcı'yı Ziyaret Etti

Erzurum'da yapılan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Eren Gençoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Erzurum'da yapılan ve 300 sporcunun mücadele ettiği Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Eren Gençoğlu Yıldız B kategorisinde ikinci oldu . Şampiyona sonrası antrenörü Bayram Eroğlu ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden Eren Gençoğlu, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı da, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ